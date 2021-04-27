От хищного животного, к счастью, никто не пострадал / фото twitter.TorontoFC
Курьезный эпизод произошел на тренировке футбольного клуба "Торонто", выступающего в американской лиге MLS.
Об этом сообщается в сюжете ТСН.
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На тренировочную сессию явился незваный и хищный гость - гигантский крокодил, наделавший немало переполоха. Животное приставало к электрокару, а затем сделало шаги навстречу футболистам. Те сразу насторожились, но когда увидели, что расстояние относительно безопасное - то начали делать селфи и шутить.
Аллигатор побегал по полю, после чего его удалось прогнать.
В США аллигатор помешал тренировке футболистов
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