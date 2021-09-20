Доморощенные Пеннивайзы наводят ужас на учеников и их родителей.

Родители в Сингапуре пожаловались в полицию на странного клоуна, который подходили к детям в разных начальных школах. Правоохранители расследуют инцидент.

Как сообщает Channel News Asia, в сети появились фото, на которых видно мужчину в костюме клоуна и с жутким гримом возле одной из начальных школ.

Администрация школы Тао Нан сообщила родителям, что полиция предупредила их о людях, одетых в клоунов, "слоняющихся по начальным школам и просящих учеников следовать за ними". Кроме того, в сообщениях говорится, что люди в костюмах клоунов предлагали детям деньги, чтобы они пошли за ними.

Правоохранители проверяют жалобы родителей.

В свою очередь администрация учебного центра Speech Academy Asia уже извинилась за то, что ее сотрудник в костюме клоуна стоял у входа в различные начальные школы. По их словам, детям никто никакие деньги не предлагал, а это была всего лишь рекламная акция для привлечения новых учеников. При этом в учебном центре указали, что ранее подобные презентации они проводили в торговых центрах, но в этот раз решили сменить локацию.

Напомним, сегодня, 20 сентября, в российском городе Пермь произошел расстрел в учебном заведении: 18-летний стрелок Тимур Бекмансуров убил восемь учеников университета. Его смог остановить только сотрудник патрульной полиции, ранивший нападавшего. Его госпитализировали, однако вскоре он скончался от полученных ранений.

Как ранее сообщал УНИАН, в зоопарке Сингапура впервые родился детеныш панды. Малыш помещается в ладошку. Он родился у панды по имени Джиа Джиа. Она не отходит от малыша и следит за каждым его шагом.

Автор: Анастасия Горбачева