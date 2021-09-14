Оплодотворение панды было искусственным.

В зоопарке Сингапура впервые родился детеныш панды. Малыш помещается в ладошку.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Он родился у панды по имени Джиа Джиа. Она не отходит от малыша и следит за каждым его шагом.

Детеныш появился на свет почти месяц назад, но показывать его начали только сейчас.

Несмотря на то, что его пол уже определили, имя малышу еще не выбрали. Работники зоопарка просят посетителей предлагать свои варианты.

21 ноября они выберут лучший вариант и объявят победителя. В этот день животному исполнится ровно 100 дней.

Как сообщал УНИАН, в Казахстане задержали вора, который вез в салоне легкового автомобиля живого взрослого коня.

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Автор: Людмила Жерновская