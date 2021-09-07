Машины будут патрулировать людные места и высматривать "нежелательное общественное поведение".

В Сингапуре роботы в рамках испытаний начали патрулировать центральные людные улицы и наблюдать за общественным порядком.

Как сообщает Mothership, это общий проект нескольких государственных агентств, который стартовал с 5 сентября.

В патрулировании будет использоваться один или несколько роботов Xavier – они будут наблюдать за толпами и высматривать "нежелательное общественное поведение". К примеру, курение в запрещенных для этого местах, неправильную парковку велосипедов и нарушение норм социальной дистанции.

В случае обнаружения нарушений робот будет посылать информацию в командный центр и, в зависимости от сценария, обращаться к нарушителю с сообщением или предупреждением.

Отмечается, что роботы Xavier способны ориентироваться в пространстве без помощи человека. Они наделены камерами, дающими обзор на 360 градусов, могут объезжать статические и движущиеся препятствия, такие как пешеходы и транспорт.

Читайте такжеBoston Dynamics показала, как ее двуногие роботы Atlas занимаются паркуром (видео)

Данные с камер поступают в систему видеоанализа на основе ИИ.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Дмитрий Захаров