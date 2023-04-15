Представители аэропорта сообщили о техническом сбое.

На сайте российского международного аэропорта "Внуково" появился ежедневный прямой рейс в Грузию. В грузинском Агентстве гражданской авиации открестились от возобновления авиасообщения с Россией.

По информации издания Новости-Грузия, информация о рейсе появилась 14 апреля, но вскоре исчезла. При этом представители аэропорта "Внуково" сообщили о техническом сбое.

В свою очередь в Агентстве гражданской авиации Грузии заявили, что решений о возобновлении прямого авиасообщения с Россией не было.

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"Подчеркиваем, что между Грузией и Россией прямое регулярное авиасообщение не осуществляется и статус-кво не изменился. Российская сторона не обращалась по поводу восстановления регулярного воздушного сообщения", – говорится в сообщении.

Представители авиакомпания Georgian Airways, чей рейс анонсировали в России, заявили, что не подавали заявок на этот маршрут.

Авиасообщение между Грузией и Россией - что известно

Россия прекратила авиасообщение с Грузией после так называемой "ночи Гаврилова" в июле 2019 года. Тогда вспыхнули беспорядки после появления в парламенте российского депутата-коммуниста Сергея Гаврилова.

19 января 2023 года в Грузии заговорили о возможном возобновлении авиасообщения между Тбилиси и Москвой. В свою очередь представитель МИД Украины Олег Николенко раскритиковал такую инициативу.

5 феваля 2023 года представитель внешнеполитического ведомства ЕС Петер Стано предупредил Тбилиси о возможных санкциях в случае возобновления авиасообщения с Россией.

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