Глава грузинской правящей партии Ираклия Кобахидзе выступил за возобновление прямого авиасообщения между Тбилиси и Москвой.

В Министерстве иностранных дел Украины раскритиковали желание ведущих политиков Грузии возобновить авиационное сообщение между Тбилиси и Москвой.

Спикер МИД Олег Николенко в социальной сети Facebook прокомментировал заявление главы грузинской правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Ираклия Кобахидзе, который выступил за возобновление прямого авиасообщения между Тбилиси и Москвой.

Как подчеркнул представитель МИД, Кобахидзе "сделал такое заявление в ответ на похвалу со стороны министра иностранных дел РФ правительства Грузии о неприсоединении к санкциям запада против России за ее агрессию против Украины".

Видео дня

"Тбилиси и Москва обмениваются реверансами на фоне ненаказанных преступлений России против грузинского народа и оккупации части грузинской территории. Мы также считаем, что подобная пророссийская риторика не соответствует духу дружественных и стратегических отношений Украины и Грузии, противоречит грузинскому курсу на обретение членства в Европейском Союзе", - отметил Николенко.

Как заверил спикер, Украина – как на уровне правительства, так и на уровне народа - всегда стояла бок о бок с Грузией, особенно в одни из самых тяжелых дней ее истории.

"Отсутствие действенной солидарности с Украиной со стороны некоторых политиков Грузии на фоне попыток России уничтожить украинцев в геноцидной войне является политической подлостью", - подчеркнул Николенко.

При этом спикер МИД отметил, что "поддержка нашего государства со стороны официальных властей Грузии в противостоянии агрессии России и деоккупации украинской территории отвечает интересам не только Украины, но и Грузии".

Война в Украине: позиция Грузии

25 февраля премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сказал, что его государство не присоединится к западным санкциям против России, введенных в ответ на ее полномасштабное вторжение в Украину. Гарибашвили подтвердил свою позицию 3 апреля.

Немецкое издание Die Welt отмечало, что Грузия боится стать следующей жертвой Путина. Летом российская элита уже намекнула на расширение масштабов агрессии и планов о "восстановлении" СССР.

Киев просил Тбилиси передать ему комплексы "Бук", которые Украина предоставила Грузии во время войны с Российской Федерацией в 2008 году, но получил отказ.