Сейчас в Тбилиси обсуждают возможность возобновить прямое авиасообщение со страной-агрессором несмотря на позицию Европейского союза.

Европейский союз не исключил применения санкций против Грузии на фоне дискуссий о возможности возобновить авиасообщение с Российской Федерацией.

Как заявил представитель внешнеполитического ведомства ЕС Петер Стано в комментарии Netgazeti, за подобное сотрудничество со страной-агрессором Евросоюз будет применять санкции.

"Нам известно о последних дискуссиях относительно возможного возобновления прямого авиасообщения между Россией и Грузией", - сказал он.

Видео дня

Он предупредил страну о неуместности разговоров относительно возобновления авиасообщения с РФ в обход категорического запрета ЕС по этому поводу.

"Евросоюз призывает Грузию присоединяться к санкциям, примененным ЕС и другими странами против авиационной отрасли РФ, и сохранять бдительность в отношении попыток обходить санкции, поскольку санкционный режим предусматривает возможность применения санкций к тем, кто участвует или поддерживает обход санкций ЕС против России", - отметил Петер Стано.

Инициатива возобновить прямое авиасообщение между РФ и Грузией

25 февраля 2022 года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили публично заявил, что пока Тбилиси не собирается поддерживать Запад и применять санкции против России. Такой позиции власти Грузии придерживались с самого начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Уже 3 апреля 2022 года Гарибашвили вновь напомнил, что экономические ограничения против РФ якобы не входят в интересы страны и народа.

19 января ведущие политики Грузии начали делать заявления относительно возможного возобновление авиационного сообщения между Тбилиси и Москвой. В частности, об этом заявил председатель Грузинской провластной партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. В ответ представитель украинского МИД Олег Николенко раскритиковал такую инициативу.

Вас также могут заинтересовать новости: