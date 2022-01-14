Особое внимание уделят переброске войск в установленные сроки.

Российские власти резко начали проверять боевую готовность войск. Проверка якобы проходит в рамках подготовки к стратегическим командно-штабным учениям "Восток-2022".

Об этом сообщает ТАСС.

"В Вооруженных силах РФ продолжаются плановые мероприятия зимнего периода обучения войск. В рамках подготовки к проведению стратегического командно-штабного учения Восток-2022 в войсках Восточного военного округа проводится внезапная проверка боевой готовности", - говорится в сообщении.

При этом указано, что "в назначенных районах подразделениям Восточного военного округа предстоит отработать широкий спектр задач по организации всестороннего обеспечения и выполнить контрольные и зачетные упражнения по предметам боевой подготовки". В рамках подготовки запланированы тактически учения и боевые стрельбы на удаленных полигонах.

Читайте также"Можно идти парадным маршем до Москвы": военный эксперт указал на "глупость" ПутинаОтмечается, что особое внимание уделят переброске войск в установленные сроки.

Возможная эскалация на границе

Издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Кроме того, в соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России. По данным издания, в США и Европе на это обратили внимание после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

В Министерстве обороны Украины тогда отрицали распространенную изданием The Washington Post информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы. Обнародованные в СМИ данные о перемещении войск РФ в Минобороны называют "элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".

Позднее издание Politico обнародовало свежие спутниковые фотографии, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной.

Впоследствии руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года. Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия разместила у границ Украины 115 тысяч военных.

Читайте такжеЕвросоюз продлил экономические санкции против РоссииПо сообщению Financial Times западная разведка предполагает "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России уже этой зимой.

Москва отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину и наоборот указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.

Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября выразил мнение, что эскалация со стороны России на границе со стороны поддерживаемых ею боевиков на Донбассе может произойти в любой день.

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