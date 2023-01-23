Эксперт подчеркнул, что очень серьезное поражение в противостоянии между башнями Кремля терпит Пригожин.

Военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник считает, что между башнями Кремля продолжается серьезное противостояние, и его развязка неизбежна. Он подчеркнул, что серьезное поражение в этом противоборстве терпит главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

"Пригожин терпит очень серьезное поражение в противостоянии между башнями Кремля. Но я бы не недооценивал этого мужчину, потому что он довольно хитрый лис и имеет колоссальный опыт выживания в тех подковерных кулуарных битвах. К тому же, не должны забывать, что до 420 тысяч заключенных есть в Российской Федерации, и это очень много. Поэтому и в дальнейшем будут их вербовать на войну против Украины", – добавил он в эфире "Эспрессо".

Эксперт также отметил, что нужно уделить внимание информации с Африканского континента, где Центральноафриканская Республика находится во внешнем управлении ЧВК "Вагнер" и ЦАР предоставила ее боевикам возможность добывать золото с общим оборотом в пределах года до $1 млрд.

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"То есть ресурс у Пригожина есть, и драться он будет на смерть. Должны понимать, что поражение любой башни Кремля приведет к физической смерти их руководителей, там ставка огромная. Конечно хорошо, что эти пауки начали между собой смертельный танец, но в целом в грубом итоге, мы на это не должны обращать внимания. К тому же, возвращение Шойгу и Герасимова в игру означает, что Путин делает самую высокую ставку именно на них. Нечто подобное делал Сталин, когда начальником Генштаба назначал Жукова во времена Второй мировой войны. Действительно, ставка самая высокая из всех возможных, но думаю, что развязка в противоборстве между башнями также неизбежна. Вопрос только в том, кто и когда нанесет конечный смертельный удар", – подчеркнул Черник.

Противостояние в Кремле

Ранее военный эксперт Петр Черник рассказал, что в Кремле набирает обороты борьба за рычаги влияния. Главные ее участники-главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Эксперт убежден, что в России обязательно произойдет мятеж. Вопрос лишь в том, какая башня Кремля сделает это первой.

Кроме того, представитель пресс-службы ГУР Андрей Юсов заявил, что в окружении российского президента Владимира Путина усиливаются споры на фоне постоянных успехов Вооруженных сил Украины в войне. По его словам, Путин подвинул с публичных позиций главу Чечни Рамзана Кадырова, владельца ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина и главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ Сергея Суровикина.

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