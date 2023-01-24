Кремль готов на эскалацию с Украиной и оперативно устанавливает "Панцири" на крышах московских зданий, так как ожидает ответного удара со стороны ВСУ.

В Кремле всерьез рассматривают эскалацию войны с Украиной, которая может произойти в виде ракетной атаки по Банковой, Верховной Раде и штабу ВСУ.

При этом глава РФ Владимир Путин понимает, что такой шаг со стороны Москвы может обернуться ответными ударами Украины. Поэтому он оперативно устанавливает комплексы "Панцир-С1" на крышах московских зданий, как отметил российский блогер Марк Фейгин в своей беседе с Геннадием Гудковым.

"Я слышал такую версию, которой я сам больше склонен верить. Это действительно новый этап: с Герасимовым, новым планом, наступлением. Он предполагает новые удары, но только уже не по критической инфраструктуре, а по центрам принятия решений. Условно говоря, давайте десять ракет запустим по Банковой, по штабу ВСУ, по Верховной Раде", - отметил он.

При этом блогер считает, что у Путина есть понимание того, чем обернется такая эскалация.

"Совершенно очевидно, если в Банковую попадет ракета, о чем тогда вообще разговор вести. Естественно, ударят тогда и по Новогиреево (район в Восточном административном округе Москвы – Ред.) и по Кремлю, и по Генштабу на Фрунзенской набережной, и на Новом Арбате по зданию Минобороны, по ФСБ, Лубянке – везде ударят", - считает Фейгин.

Он предположил, что любой созданный Украиной дрон сможет нанести урон и разрушить те или иные московские здания, что станет ударом для пропагандистского режима.

"Москва, а у тебя крыша горит Генштаба. Здание желтенькое за Кремлем, где он сидит. Хотя говорят, что не сидит", - предположил шоковую реакцию Кремля на ответные удары ВСУ блогер.

Развертывание комплексов ПВО в Москве

Ранее СМИ выяснили, что несколько недель назад возле резиденции российского диктатора Владимира Путина в районе Валдая (Новгородская область) установили комплекс противовоздушной обороны, который постоянно находится на боевом дежурстве.

Известно, что комплексами "Панцирь-С1" перекрыли всю центральную часть Москвы. Там создали треугольник из комплексов ПВО, внутри которого находится Кремль. "Панцири" разместили на административном здании в Тетеринском переулке и на здании Минобороны на Фрунзенской набережной в Москве.

Также ПВО разместили в 10 километрах от личной резиденции Путина, рядом с поселком Заречье.

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