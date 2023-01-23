В России уже начали бояться, что Украина сможет нанести удары на более дальние расстояния.

Заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь заявил, что за войну России против Украины будут отвечать все россияне – и морально, и финансово. И длиться это будет десятилетиями.

"Информационно-психологическая операция со стороны Украины покажет, что на самом деле война уже у каждого россиянина на пороге, не надо думать, что кто-то спрячется. За преступления Путина и его команды будут отвечать все россияне. Все россияне будут десятилетиями платить финансово и отвечать морально за то, что сейчас происходит в Украине", – объяснил он в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Эспрессо".

Эксперт добавил, что в России уже начали бояться, что Украина может нанести удары на более дальние расстояния. Из-за этого россияне ввели меры по защите Кремля и центральных районов Москвы, где расположены так называемые центры принятия решений.

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"У россиян есть информация, что Украина достигла успехов по созданию соответствующего оружия дальностью, что позволяет наносить удары по резиденциям, штаб-квартирам. Но Украина будет бить по военным объектам, которые будут снижать военные возможности России, возможности российских войск проводить ракетные, авиационные удары по территории Украины. Хотя я не исключаю ударов по центрам принятия решений, если этого будет требовать текущий момент", – подчеркнул эксперт.

Что происходит в России: последние новости

23 января 2023 года стало известно, что министр обороны России Сергей Шойгу неожиданно сменил командование Западного и Южного военных округов. По данным СМИ, генерал-полковник Сергей Кузовлев возглавил Южный военный округ. Западный военный округ, которым ранее командовал Сергей Кузовлев, возглавил генерал-лейтенант Евгений Никифоров.

Кроме того, российские пограничники не выпускают выходцев из стран СНГ с гражданством России из-за войны в Украине. С проблемой столкнулись уроженцы Кыргызстана и Таджикистана, пытавшиеся уехать на родину.

При этом из-за развязанной Россией войны против Украины российский экспорт сырой нефти по морю сократился после резкого роста в предыдущие семь дней. Это стало наименьшим притоком в военную казну Кремля с тех пор, как Москва направила свои войска в Украину.

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