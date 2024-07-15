Райдер подчеркнул, что политика США относительно ударов по объектам, расположенным на большом расстоянии от границ Украины, не изменилась.

Недавно министр обороны США Ллойд Остин заявил, что истребители F-16 уже на пути в Украину. Этот самолет имеет невероятные возможности, заявил представитель Пентагона Пэт Райдер.

"F-16 имеет невероятные возможности. Это самолет, который мы сами используем в США, как и многие страны НАТО и другие страны мира. Это высокотехнологичная система, которая требует специального обучения не только по управлению, но и по ее обслуживанию и поддержке", – рассказал он в интервью "Голосу Америки".

Коалиция истребителей активно сотрудничает с Данией и Нидерландами, а также с США, чтобы не только обеспечить подготовку украинских пилотов, но и украинских техников. Кроме того, ведутся работы по техническому обслуживанию этих самолетов и того, как лучше всего использовать истребители в условиях, с которыми столкнутся украинские пилоты.

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"Поэтому, опять же, над этим надо будет работать и дальше. В конце концов, именно Украина будет решать, как использовать эти самолеты на украинской суверенной территории. Но мы будем работать с международным сообществом, чтобы сделать все возможное для обеспечения того, что когда украинцы получат эти самолеты, они смогут их обслуживать, содержать и эксплуатировать", – добавил Райдер.

Он также прокомментировал мнения экспертов о том, что пока РФ сможет размещать свою ПВО там, куда нельзя бить ракетами ATACMS, Украина не сможет полноценно применять F-16. По словам представителя Пентагона, США "на очень регулярной основе" сотрудничают с украинскими партнерами относительно их потребностей, когда речь идет о защите суверенной территории Украины и возвращении оккупированных территорий.

"И мы шаг за шагом работали с украинцами, чтобы понять их потребности и попытаться развить поддержку, необходимую для защиты суверенной украинской территории. Недавно мы санкционировали использование боеприпасов США через границу для ответного огня и оборонительных ударов. Если россияне формируют войска или стреляют из артиллерии или самолетов через границу, то мы признали этот факт и дали разрешение украинцам", – напомнил он.

Удары вглубь РФ американским оружием

Райдер подчеркнул, что политика США относительно ударов по объектам, расположенным на большом расстоянии, не изменилась. Вашингтон не хочет видеть "непреднамеренных последствий, эскалации, которая может превратить этот конфликт в более широкий, который выйдет за пределы Украины".

"Думаю, это то, что нам всем нужно учитывать и относиться к этому очень серьезно. Однако мы никогда никоим образом не недооцениваем угрозу, которую Россия представляет для Украины. Поэтому мы будем работать с Украиной и в дальнейшем, чтобы она имела все необходимое для защиты своей суверенной территории и своего народа", – сказал Райдер.

Когда его спросили о том, как именно ситуация может эскалировать, если этого не произошло после разрешения США бить по границе РФ, Райдер ответил, что "в этом случае мы говорим о здравом смысле".

"Если вас обстреливают через границу, или если россияне формируют войска для осуществления атак, скажем, на Харьков. Я думаю, что есть смысл дать украинцам возможность стрелять в ответ. Но опять же, надо смотреть на второстепенные и третичные последствия с точки зрения потенциальной эскалации – если цели внутри России окажутся под ударами, которые не обязательно будут иметь стратегическое влияние или могут иметь непредсказуемые последствия с точки зрения эскалации", – пояснил он.

Поэтому, по словам представителя Пентагона, с начала войны Штаты тесно сотрудничают с Украиной и европейскими партнерами, чтобы предотвратить более широкую войну.

"США не находятся в состоянии войны с Россией. Мы не стремимся к конфликту с Россией, но мы полностью поддерживаем право Украины на самозащиту, и мы будем продолжать работать с Украиной, чтобы убедиться, что она сможет это сделать", – добавил он.

Райдер добавил, что США будут и в дальнейшем "вести активные разговоры с украинцами, но сейчас наша политика (относительно ударов вглубь РФ, – УНИАН) не изменилась".

Самолеты F-16 для Украины: последние новости

В этом году Украина получит недостаточное количество истребителей F-16, чтобы на равных бороться с авиацией противника. Об этом сказал президент Владимир Зеленский.

Ранее Bloomberg писало, что этим летом Украина рассчитывает получить лишь шесть F-16 этим летом и до 20 самолетов – до конца года. Другой источник издания утверждал, что Украина сможет выставить на вооружение эскадрилью F-16, от 15 до 24 самолетов, что значительно меньше 300, к которым призывали ее лидеры.

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