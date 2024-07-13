Процесс отправки самолетов в Украину усложнялся из-за проблем с запчастями и языкового барьера между украинскими пилотами и их иностранными инструкторами

Этим летом Украина, наконец, получит истребители F-16, но в гораздо меньшем количестве, чем ожидалось. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

"По словам одного из источников, Украина сможет выставить на вооружение эскадрилью F-16, от 15 до 24 самолетов, что значительно меньше 300, к которым призывали ее лидеры. Другой сказал, что Киев рассчитывает получить шесть F-16 этим летом и до 20 к концу года", - пишет издание.

Bloomberg отмечает, что по словам источников, процесс отправки F-16 в Украину усложнялся из-за проблем с запчастями и языкового барьера между украинскими пилотами и их иностранными инструкторами. Также союзники обеспокоены тем, что в Украине недостаточно взлетно-посадочных полос, а те, которые есть, уязвимы для российских атак.

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"Проблемы были настолько серьезными, что они вызвали сомнения в целесообразности отправки самолетов в Украину и в том, не является ли это слишком дорогостоящей демонстрацией поддержки президента Владимира Зеленского", - пишет издание.

Высокопоставленный представитель НАТО назвал Bloomberg три основных вопроса, которые волнуют специалистов по планированию.

Во-первых, самолеты необходимо переконфигурировать в зависимости от выполняемой ими задачи, например разведывательной или боевой. Во-вторых, у Украины нет длинных и качественных взлетно-посадочных полос, необходимых для F-16, или укрытий, которые могли бы защитить их от российского нападения. В-третьих, сложность логистики поддержки самолетов: от потребности в запасных частях до технического обслуживания и поиска инженеров.

Другой представитель НАТО отметил, что Украина пытается за считанные месяцы добиться того, на что обычно уходит три-четыре года.

Истребители F-16 для Украины

Летом 2024 года в украинском небе будут сражаться истребители F-16. Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Как отмечают эксперты, Россия обеспокоена возможностями, которых Украина сможет достичь с появлением этих истребителей, поэтому усиливает атаки на украинские аэродромы.

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