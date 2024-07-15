Президент подтвердил, что летом Украина получит "некоторое количество самолетов".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в этом году Украина получит недостаточное количество истребителей F-16, чтобы на равных бороться с авиацией Российской Федерации. Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на пресс-конференции.

"В любом случае, все, что приходит в Украину, нас укрепляет, а не наоборот. Решение о F-16 - стратегическое. Количество, пока что, не стратегическое. Есть серьезное количество самолетов, о котором я договорился с другими странами. После моих договоренностей есть некоторые процессы с обеих сторон", - сказал Зеленский.

В частности, речь идет об обучении пилотов из Украины.

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"Вы знаете, что нельзя изъять боевых пилотов - всех или большинство, потому что они выполняют свою задачу сегодня, самое главное - защищают небо наше. И поэтому есть часть пилотов, которые учатся, проходят важное долговременное (обучение), к сожалению, но такой запрос. Тренировки проходят в разных странах Европы и в Соединенных Штатах Америки", - сказал Зеленский.

Президент подтвердил, что летом Украина получит "некоторое количество самолетов".

"И до конца года мы еще получим самолеты. Так оно и будет. Я не могу сейчас вам сказать, сколько этих самолетов будет. Их будет недостаточно. Для чего? Они точно укрепят нас, но достаточно ли будет этих самолетов для того, чтобы бороться на равных с российским воздушным флотом? Я считаю, что этого будет недостаточно", - подчеркнул Зеленский.

В то же время, он подчеркнул, что Украина рассчитывает получить большее количество истребителей F-16.

"Да, мы проговаривали и с президентом (Джо Байденом), и с Конгрессом, и вы знаете, почему я начал работу с местными властями в Соединенных Штатах Америки. Потому что, они имеют большое влияние и на Конгресс, и на центральную власть. Потому что в некоторых штатах есть ключевые производства самолетов, "Петриотов" и тому подобное. И когда мы снизу также договариваемся - они имеют потом соответствующие сигналы и влияние на других людей во власти Соединенных Штатов", - сказал Зеленский.

Он добавил, что Украине также надо сокращение обучения на F-16 и расширение базы обучения на этих истребителях.

"Нам надо увеличение количества самолетов в ближайшее время, а не за 3, 4, 5 лет. Вот такие задачи. Все эти вопросы поднимаем. На все эти вопросы получаем ответы, наверное не всегда те, которые мы хотим услышать сегодня. Завтра могут быть другие ответы. Над этим надо ежедневно работать", - сказал Зеленский.

Он добавил, что Украина работает над получением других самолетов.

"Будет результат. Вы услышите о нем", - добавил президент.

Истребители F-16 для Украины - детали

В Офисе президента Украины рассказали, когда Украина получит самолеты F-16 от Бельгии. Эта страна задекларировала передачу Украине 30 самолетов F-16, однако графики поставок являются долговременными, и для Украины это неприемлемо, сказал заместитель руководителя ОП Игорь Жовква.

Союзники по НАТО настроены доставить истребители F-16 в Украину как можно скорее. Об этом сказал генсек Альянса Йенс Столтенберг.

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