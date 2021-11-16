В учреждении сообщили об основных жизненных показателях и результатах анализов третьего президента Грузии.

В пенитенциарной службе Грузии прокомментировали состояние экс-президента Грузии и председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили. Политик, по словам представителя учреждения, сейчас чувствует себя нормально.

Об этом сообщает "Грузия Online".

Заместитель начальника медицинского департамента специальной пенитенциарной службы Георгий Чидрашвили сообщил о состоянии Саакашвили на специальном брифинге. Он заявил, что основные жизненные показатели и результаты анализов третьего президента Грузии в норме.

"Основные жизненно важные параметры, такие как артериальное давление, пульс, дыхание, сатурация, находятся в пределах нормы. Также основные лабораторные показатели в пределах нормы. Он проходит интенсивные лабораторные и другие диагностические обследования. На сегодняшний день его здоровью ничто не угрожает", - сказал Чидрашвили.

Задержание Саакашвили в Грузии - справка УНИАН

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он вернулся на родину впервые за восемь лет накануне муниципальных выборов.

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После ареста Саакашвили отправили в тюрьму в городе Рустави, а 8 ноября перевезли в тюремную больницу в Тбилиси.

16 ноября Денисовой не разрешили посетить Саакашвили в тюремной больнице. В Минюсте Грузии объяснили такие действия тем, что сейчас к нему допускаются лишь те визитеры, которые предусмотрены кодексом Грузии "о заключении под стражу".

Автор: Леся Лещенко