По словам Давида Арахамии, в этом вопросе продолжается сотрудничество с коллегами из других европейских парламентов.

Киев рассчитывает, что совместные усилия международной парламентской коалиции побудят Грузию начать сотрудничать для возвращения экс-президента Грузии, председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Мы на самом деле работаем достаточно активно, в первую очередь таким политически-дипломатическим давлением. Сейчас мы собираем подписи. Уже более 100 подписей собрано от украинских парламентариев относительно обращения к президенту Грузии с требованием или просьбой, чтобы ему предоставили достаточно правильное медицинское обслуживание, потому что мы видим, что консилиум украинских врачей не допущен к Михаилу. Даже грузинские врачи, которые в консилиум собрались, они мультипрофильный госпиталь ему прописали, а его сейчас поместили в тюремный госпиталь, где нет достаточного оборудования", - сказал он.

По его словам, на сегодня продолжается сотрудничество с коллегами из других европейских парламентов.

"Чтобы сделать так называемую Международную парламентскую коалицию, где многие представители парламентов Европы совместно с нами будут давить, в положительном контексте я имею в виду, на грузинские власти, чтобы они решали вопрос возвращения Саакашвили в Украину. Потому что это гражданин Украины... Минимальное на что мы можем рассчитывать на то, чтобы после оглашения ему приговора, чтобы он отбывал наказание в Украине... Мы еще ищем путь, но точно хотим видеть Михаила дома", - сказал Арахамия.

Задержание Саакашвили в Грузии

Как сообщал УНИАН, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он вернулся на родину впервые за восемь лет накануне муниципальных выборов.

В Грузии экс-президент приговорен к 6 годам лишения свободы на основании заочно вынесенных приговоров по двум уголовным делам, касающимся должностных преступлений. Сразу после задержания политик объявил голодовку. 8 ноября его перевели в тюремную больницу. Саакашвили утверждает, что во время перевода к нему применили силу.

Автор: Леся Лещенко