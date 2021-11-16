Омбудсмен не входит в список визитеров Саакашвили, говорят в ведомстве.

Министерство юстиции Грузии отправило омбудсмену Людмиле Денисовой ответ относительно ее недопуска к Михеилу Саакашвили. В ведомстве пояснили, что она не входит в список визитеров заключенных.

Об этом Денисова сообщила в Facebook.

Министерство отметило, что "учитывая состояние здоровья Саакашвили, который продолжает отказываться от получения жизненно важных медицинских услуг, а также обязательства пенитенциарного учреждения по обеспечению его здоровья и безопасности, к нему допускаются лишь те визитеры, которые предусмотрены Кодексом Грузии "О заключении под стражу", - написала Денисова.

Читайте такжеАрахамия рассказал о работе международного сообщества для возвращения Саакашвили в УкраинуОмбудсмен также отметила, что обращалась с просьбой встретиться с руководителем и главным врачом медучреждения тюрьмы, где находится Саакашвили. Однако ответа она так и не получила.

Адвокат Саакашвили передал Денисовой письмо от политика, в котором он сообщает, что уже третий день почти не встает с кровати, а результаты его анализов ухудшаются.

По словам омбудсмена, в палате, где находится Саакашвили, отсутствует медицинское оборудование и кнопка вызова врача. Медицинский консилиум и личный врач к нему не допускаются.

Как сообщал УНИАН, сегодня уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой не разрешили посетить экс-президента Грузии, председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили в тюремной больнице. Причины недопуска сразу не сообщили.

Арест Саакашвили в Грузии

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он вернулся на родину впервые за восемь лет накануне муниципальных выборов.

В Грузии экс-президент приговорен к 6 годам лишения свободы на основании заочно вынесенных приговоров по двум уголовным делам, касающимся должностных преступлений. Сразу после задержания политик объявил голодовку.

8 ноября его перевели в тюремную больницу. Саакашвили утверждает, что во время перевода к нему применили силу.

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Автор: Марта Гичко