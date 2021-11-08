Чиновника куда-то забрало руководство тюрьмы, утверждала его мать.

Бывший президент Грузии, председатель Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили якобы на вертолете отправлен в больницу.

По неподтвержденным сведениям, чиновника отправили в больницу в Гори, написала на своей странице в Facebook его возлюбленная – нардеп Елизавета Ясько.

Мать Саакашвили Гиули Аласания, которая в течение дня добивалась встречи со своим сыном, сказала журналистам, что руководство тюрьмы "выкрало" его у нее перед глазами и куда-то забрало, пишет ТАСС.

"...Факт в том, что недавно его вывезли на бронированных автомобилях, затем посадили в вертолет, но куда забрали, не знаю, посмотрим", – сказала она.

Саакашвили увезли из пенитенциарного учреждения №17 в неизвестном направлении, сообщает "Грузия Online" со ссылкой на сведения Аласании.

Предполагается, что его перевезли в Горийский военный госпиталь, оснащенный современной медицинской техникой.

Читайте такжеСаакашвили в тюрьме исповедался и причастилсяОтмечается, что некоторое время назад над пенитенциарным учреждением №17, где содержался Саакашвили, появился вертолет. Также оттуда выехали две бронированные автомашины.

При этом родственников и адвокатов в тюрьму не пускают.

Ранее сегодня, 8 ноября, его личный врач заявил, что консилиум докторов, созванный по решению Минздрава, единогласно заключил, что Саакашвили нуждается в немедленной госпитализации в многопрофильную клинику.

"Согласно анализам, все показатели ухудшились. Отмечено общее ухудшение состояния, совет единогласно решил, что его необходимо срочно перевезти на лечение и диагностику в многопрофильную клинику", – рассказал личный врач экс-президента Николоз Кипшидзе.

Чиновник написал в соцсети, что его добровольно взяли в заложники, и теперь он собирается "умереть с голоду, чтобы своим примером внести свой вклад в освобождение родины, сохранение ее европейского пути и освобождение ее из лап российской олигархии".

Напомним, Михеил Саакашвили вернулся в Грузию незадолго до первого тура муниципальных выборов. Саакашвили задержан в Тбилиси 1 октября на основании заочно вынесенных приговоров по двум уголовным делам, которые касаются должностных преступлений. Бывшего главу государства приговорили к шести годам лишения свободы.

Сначала чиновник находился в руставской тюрьме, он объявил голодовку, поскольку считает себя политзаключенным.

Авторы: Таня Поляковская, Екатерина Присяжнюк