Лидер фракции СДПГ предложил создать международную контактную группу, в которую могли бы войти Китай, Индия, Турция и Бразилия.

Лидер фракции Социал-демократической партии Германии Рольф Мютцених выступил с предложением создать международную контактную группу, которая займется организацией мирных переговоров между Россией и Украиной. Об этом пишет Tagesschau.

"Канцлер Германии и президент Украины Владимир Зеленский согласны с тем, что сейчас самое время активизировать усилия по проведению мирных переговоров и что Россия также должна присутствовать на следующем мирном саммите", - заявил Мютцених.

По его словам, такая контактная группа даст возможность другим странам принять более активное участие в прекращении боевых действий.

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Он также заявил, что возможными членами такой контактной группы могли бы стать Китай, Индия, Турция и Бразилия.

Планы Шольца по прекращению войны в Украине

Ранее Шольц заявил о необходимости переговоров с Россией. По его словам, он обсудил этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским, который якобы согласился, что Россия должна присутствовать на следующей мирной конференции. В то же время Шольц отметил, что "это не сработает", если РФ продолжит атаковать Украину.

Также ранее издание La Repubblica писало, что Шольц хочет войти в историю как "канцлер мира", использовав войну в Украине, чтобы вернуть свои утраченные позиции. По информации итальянской газеты Шольц готовит "мирный план" в войне России и Украины, который предусматривает сохранение за Россией ранее захваченных украинских территорий.

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