По словам Шольца, "наступило время, когда нужно изучить все возможные варианты".

Канцлер Германии Олаф Шольц снова призвал провести мирную конференцию в поддержку прекращения войны России против Украины и пригласить Москву за стол переговоров. Об этом пишет finanzen.net со ссылкой на dpa.

"Наступил момент, наступило время, когда мы должны изучить все возможные варианты. Нам нужна еще одна мирная конференция. И Россия должна занять место за столом переговоров. Это задача, которую мы должны решить сейчас. Озвучить все возможные варианты", - заявил Шольц.

Он отметил, что осознает, что во время выборов в Германии многие люди голосовали за правые популистские партии, потому что они не согласны с поддержкой Украины. Тем не менее, сказал Шольц, "мы считаем правильным поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо".

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В то же время, добавил канцлер, "будет сделано все возможное, чтобы обеспечить возможность достижения мира, справедливого мира, который не будет продиктованным миром, не будет капитуляцией, который уважает целостность и суверенитет Украины как захваченной страны, такой мир постоянно ищется".

Шольц заявил о необходимости переговоров с Россией

По словам Шольца, он обсудил этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленский, с которым у него "хорошие" отношения. Тот якобы согласился, что Россия должна присутствовать на следующей мирной конференции. В то же время он отметил, что "это не сработает", если РФ продолжит атаковать Украину.

Также ранее издание La Repubblica писало, что Шольц хочет войти в историю как "канцлер мира", использовав войну в Украине, чтобы вернуть свои утраченные позиции. По информации итальянской газеты Шольц готовит "мирный план" в войне России и Украины, который предусматривает сохранение за Россией ранее захваченных украинских территорий.

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