О нем могут объявить уже до конца этой недели.

В новый пакет военной помощи Украине от США впервые могут войти ракеты большей дальности.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на слова двоих американских чиновников. По их данным, администрация президента Джо Байдена может объявить о пакете на сумму более 2 миллиардов долларов уже до конца этой недели. В него также войдет вспомогательное оборудование для систем ПВО Patriot, высокоточные боеприпасы и противотанковое оружие Javelin.

Один из чиновников отметил, что часть пакета поступит из фонда USAI, который позволяет администрации Байдена получать оружие из промышленности, а не из существующих запасов оружия в США.

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По его словам, речь идет о покупке бомбы малого диаметра наземного базирования (GLSDB), дальность действия которой составляет 150 км.

Это может позволить Украине поразить ценные военные цели, которые были вне досягаемости, и помочь ей продолжить свои контратаки, нанося вред России в ее тылу, отмечает издание.

Новый пакет помощи Украине

Напомним, что вчера пресс-секретарь Белого дома Оливия Далтон заявила, что Штаты, вероятно, вскоре объявят о новой партии помощи Украине.

Напомним, что Украине удалось разблокировать вопрос передачи почти всех необходимых в войне видов вооружения, кроме боевых истребителей и дальнобойных ракет.

Сейчас украинская сторона ведет переговоры о разблокировании решений по предоставлению истребителей и ракет, которые могут поражать цели на расстоянии до 300 километров.

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