В Британии срочную службу отменили в 1960-м году. Вводили ее только в начале обеих мировых войн.

Великобритании стоит ввести обязательную срочную службу в армии и в целом подготовиться к возможной тотальной мобилизации для сдерживания российской агрессии. Об этом в интервью The Telegraph заявил министр иностранных дел Латвии Кришьянис Каринс.

Он отметил, что Латвия, которая имеет общую границу с Россией, возобновила срочную службу после российского вторжения в Украину. Все годные мужчины в возрасте от 18 до 27 лет теперь обязаны отслужить 11 месяцев в армии.

На вопрос, следует ли Великобритании и другим странам обратить внимание на латвийскую модель, Кариньс сказал: "Мы бы настоятельно рекомендовали это. Мы разрабатываем и конкретизируем систему того, что мы называем тотальной обороной, включающей все части гражданского общества".

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Каринс отметил, что Латвия позаимствовала опыт Финляндии, которая имеет небольшую постоянную армию, "но очень большой, очень хорошо обученный" резерв на время войны.

Тобиас Эллвуд, бывший министр и бывший председатель комитета по вопросам обороны британского парламента, заявил, что Великобритания должна серьезно отнестись к предложению Каринса.

"Недавно посетив Финляндию, я ясно увидел, что они имеют наиболее впечатляющую модель "тотальной обороны" в НАТО. Поскольку Путин обеспечит себе еще шесть лет на посту и стремится подражать Сталину и расширить свое влияние, мы также должны пересмотреть нашу модель тотальной обороны", - сказал Эллвуд.

Между тем Каринс отмечает, что Европе еще долго придется иметь дело с "опасной Россией". По его мнению, "империалистические амбиции" России переживут самого Путина.

Российская угроза для Европы: последние новости

Как писал УНИАН, немецкие спецслужбы прогнозируют, что Москва может удвоить свою военную мощь в течение следующих пяти лет. Но напасть на страны НАТО она может уже в ближайшее время. На это указывает заметная подготовка россиян к фундаментальному конфликту с Западом - реструктуризация армии, перемещение войск и размещение ракет на западе страны.

Примечательно, что Россия не скрывает своих захватнических планов. На днях действующий заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Латвию несуществующей страной и пригрозил казнить ее президента.

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