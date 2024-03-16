По сценарию немецкой разведки, Путин может начать с нападения на Балтию или Финляндию.

Согласно анализу немецких спецслужб, Москва может удвоить свою военную мощь в течение следующих пяти лет и напасть на страны НАТО уже в ближайшее время. Как пишет Business Insider, в обнародованном отчете немецкой разведки утверждается, что Москва готовится к фундаментальному конфликту с Западом, о чем свидетельствуют реструктуризация армии, перемещение войск и размещение ракет на западе страны.

Немецкие спецслужбы делают вывод, что "больше нельзя исключать", что Путин нападет по крайней мере на некоторые страны НАТО, такие как Балтия или Финляндия, с 2026 года.

Как отмечает Business Insider, немецкие службы до сих пор не делали таких конкретных заявлений публично. Также до этого времени большинство военных экспертов отмечали, что Европа будет иметь значительно больше времени для подготовки к противостоянию.

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В недавно опубликованном ежегодном докладе литовская разведка также говорила о подготовке России к противостоянию с НАТО. По данным литовской спецслужбы, от хода и результатов войны в Украине зависит, насколько быстро и масштабно удастся реализовать российскую военную реформу. Большую роль в этом играют поставки оружия Западом в Украину.

Между тем в НАТО также готовятся к возможному конфликту с Россией, однако отмечают, что обострение противостояния не означает, что война является неизбежной, и она может рассматриваться как "холодная война 2.0".

Нападет ли Россия на НАТО

Американский Институт изучения войны пришел к выводу, что президент России Владимир Путин начал подготовку к военной агрессии против НАТО. Отмечалось, что об этом свидетельствуют два указа российского лидера от 26 февраля, которые официально восстанавливают Московский и Ленинградский военные округа.

Экс-главнокомандующий вооруженными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявлял, что в случае победы в Украине РФ будет наступать на Литву, Латвию или Эстонию, или, возможно, на Польшу или Румынию. Это произойдет, как только Россия восстановит силы после потерь в Украине - примерно через 3-4 года.

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