Британцы также уверены, что стоит сосредоточиться на ударах по Крыму и атаках в Черном море.

Британские топ-чиновники в сфере обороны советуют высшему руководству и военным командующим Украины воздержаться от планирования и реализации новых наступлений на фронте. Вместо этого стоит сконцентрироваться на построении стратегии обороны.

Как говорится в материале The Sunday Times, такой совет дали министр обороны Великобритании Грант Шаппс и командующий британской армии Тони Радакин во время визита в Украину. Об этом британский министр и топ-военный говорили на встрече с президентом Владимиром Зеленским, министром обороны Рустемом Умеровым, а также главнокомандующим Александром Сирским.

Как пишет издание, Радакин обеспокоен, что Сырский может слишком зациклиться на сухопутных боях. Вместо этого британский командующий пытается сформировать стратегию Украины в соответствии с западной военной доктриной и необходимостью наступать на суше, в воздухе и на море.

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Во время переговоров в Мариинском дворце Шаппс и Радакин посоветовали украинскому военно-политическому руководству отказаться от планов по наступлению.

"Великобритания советует удерживать линию на северном и восточном фронтах и, если необходимо, отступить на более благоприятную местность, где, как надеются, оборонительные линии смогут удержать россиян. Это позволит украинцам сосредоточить свои усилия на Черном море и Крыму, где за последние полгода их войска с помощью западных ракет большой дальности нанесли значительные удары", - пишет издание.

Источники раскрыли, что Зеленский был очень заинтересован, находился в хорошем настроении и был открытым к британским предложениям.

Как напоминает издание, впервые со времен Крымской войны Россия не может свободно действовать в черноморском регионе. Украина достигла значительных успехов в Черном море, потопив важные российские корабли. Радакин убежден, что именно в ударах по Крыму и флоту РФ лежит ключ к успеху Украины в 2024 году, и что атаки по Крыму и уничтожение российских военных кораблей, в частности подводных лодок, попадают в самое сердце "российской ментальности".

"Путин знает, что он теряет Крым, что он теряет Черное море. В течение почти 200 лет Черноморский флот имел возможность проводить учения в Черном море. Сейчас в Черном море нет ни одного военного корабля. Это дает нам представление о масштабе украинского успеха в Крыму", - сказал Шаппс.

Новости фронта - что известно сегодня

Российские оккупационные войска весной продолжат попытки локальных атак и попытаются подготовиться к новому наступлению этим летом.

Как сообщает ISW, решающую роль в способности Сил обороны удерживать свои позиции и отражать новые атаки противника в ближайшие месяцы играет оказание помощи Запада в сфере безопасности.

Аналитики убеждены, что захватчики попытаются сохранить темпы своих наступательных операций по всей линии фронта, чтобы не давать ВСУ стабилизировать свои оборонительные линии.

На Авдеевском направлении в последние дни российские оккупанты начали использовать бронированную технику в составе взводов и даже на уровне рот.

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