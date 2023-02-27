В Кишиневе заявили, что их страна является наиболее пострадавшей от войны после Украины.

Официальные лица Молдовы предупреждают Запад о том, что их страна может быть следующей целью Владимира Путина после Украины. Согласно материалу CNN, есть риск захвата Приднестровья, а затем и всей Молдовы.

Ресурс вспоминает слова главы Службы безопасности Молдовы Михая Балана, который предупредил о существовании очень высокого риска нового наступления России на востоке Молдовы в 2023-м году. В CNN считают, что это может произойти уже в ближайшие месяцы.

"Если Россия начнет весеннее наступление, которое сосредоточится на юге Украины, она может снова попытаться подползти к Одессе, а затем соединиться с Приднестровьем , по сути, создав сухопутный мост, который проходит через юг Украины и еще ближе к территории НАТО. Молдова не является членом Североатлантического альянса, что делает ее более уязвимой для повестки дня Путина", - говорится в материале.

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В Молдове правительство и большинство граждан хотят более тесно сотрудничать с Западом. Благодаря этому страна в прошлом году получила статус кандидата в ЕС. Однако в Молдове все равно до сих пор действует движение (который также представлен в парламенте), который откололся от направления на Запад и стремится обострить обстановку в стране.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что партнеры должны помочь Молдове в борьбе против потенциальной российской оккупации. Это захват уже сейчас имеет свои признаки.

"Я действительно вижу много отпечатков пальцев российских военных, российских служб в Молдове. Это очень слабая страна, и мы все должны им помочь", - отметил глава польского правительства.

Бывший заместитель главы МИД Молдовы, а сейчас директор Института европейской политики и реформ в Кишиневе Юлиан Гроза заявил, что Россия всегда пыталась исследовать и использовать информационное пространство в Молдове с помощью пропаганды, однако сейчас она делает это сильнее. С войной все эти инструменты, которые РФ использовала ранее, умножились и усилились.

Кроме этого он добавил, что Молдова является наиболее пострадавшей страной от войны после Украины.

"Мы все еще маленькая страна, которая имеет недостаточно развитую экономику, и это создает большое давление", - заявил Гроза.

Россия и ее действия в отношении Молдовы

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Молдова после Украины якобы попала под влияние Запада. Кроме этого он негативно высказался о властях страны. Молдавское министерство иностранных дел дипломатично ответило представителю Кремля.

В украинском МИД заявили о том, что Молдова ожидает, что после поражения в войне против Украины Россия выведет свои войска из Приднестровья.

Украина поделилась с Кишиневом планами Кремля по дестабилизации ситуации в Молдове. Алексей Данилов, в свою очередь, раскрыл детали плана государственного переворота.

Новый премьер-министр Молдовы Речан заявил о необходимость демилитаризовать Приднестровье. В России на такой призыв отреагировали крайне негативно.

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