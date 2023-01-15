Сегодня состоится контролируемая детонация остатков ракеты, в которой была обнаружена взрывчатка.

В Молдове выявили боевую часть ракеты, которая упала возле границы из Украиной во время вчерашнего ракетного удара РФ.

Как сообщили в Министерства внутренних дел (ВМД) Молдовы, обломки ракеты обнаружили в граничащем с Украиной Бричанском районе.

"Сегодня состоится контролируемая детонация остатков ракеты, в которой была обнаружена взрывчатка, в результате масштабных расследований на месте, проведенных минувшей ночью пограничной полицией и национальной полицией, в районе Ларга пограничный сектор (район Бричень)", - говорится в сообщении МВД.

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Со вчерашнего вечера зона защиты вокруг обломков ракеты была увеличена. Наряды полиции и пограничники обеспечили вокруг периметр безопасности.

"Перекрыта территория, где будет происходить подрыв. По предварительным данным, боеголовка ракеты заправлена ​​примерно 80 кг взрывчатого материала", - сообщили в министерстве.

В МВД добавили, что о факте обнаружения взрывчатого вещества в боевой части ракеты уже сообщили украинской стороне.

Падение российской ракеты в Молдове

14 января во время массированного российского удара по Украине обломки ракеты упали в северной части Молдовы.

Как заявила премьер-министр страны Наталья Гаврилица, что такое поведение РФ является показателем отсутствия уважения суверенитета страны.

Президент Молдовы Мая Санду также прокомментировала этот инцидент. "Жестокая война России против Украины снова напрямую влияет на Молдову. Молдавская пограничная полиция обнаружила обломки ракет вблизи села Ларга на севере Молдовы", – написала она в Twitter.

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