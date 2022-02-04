Она также отметила, что считает актуальным "минский процесс".

Временная поверенная в делах Соединенных Штатов Америки Кристина Квин подчеркивает, что все международное общество будет очень скептически настроено к любым заявлениям России о якобы спровоцированных или осуществленных Украиной атаках.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала в комментарии ведущей ток-шоу "Право на власть" Наталье Мосейчук, запись которого была продемонстрирована в эфире шоу.

Отвечая на вопрос относительно того, что Администрация президента США пообещала новые санкции в случае, если российские военные пересекут границу Украины, Квин отметила: "Я считаю, что всем стало ясно, как Россия играет: что они могут спровоцировать какой-то бой, атаку, а потом обвинить Украину в этом, и использовать это как причину для нападения. Но мне кажется, что теперь России будет очень тяжело провернуть одну из этих операций, которые они уже делали в прошлом. Они знают, что если попытаются сделать что-то подобное, какая-то крупномасштабная атака, скажем, на Донбассе, который они контролируют, и Россия или российские сепаратисты будут обвинять Украину в этом, то все международное общество будет очень скептически настроенное на принятие каких-либо заявлений со стороны России, что эти атаки были спровоцированы или предприняты Украиной".

Читайте такжеСША предупредили Беларусь о последствиях за содействие агрессии России против УкраиныТакже на вопрос, жив ли еще "минский формат", Квин отметила: "Я считаю, что "минский процесс" до сих пор актуален. Встречи проходят регулярно. Также сейчас, я бы сказала, что возобновились встречи в "нормандском формате", которые являются своеобразной политической площадкой "минского процесса". Российская Федерация неправильно трактует эти договоренности, и до тех пор, пока они будут продолжать, достичь компромисса и двигаться вперед будет сложно".

Кроме того, на вопрос, что Россия хочет, чтобы украинские политики говорили с террористами на Донбассе, Квин подчеркнула: "Россия считает себя непричастной. Я думаю, это странно, ведь именно они подписали Минские соглашения. Однако, они утверждают, что это дело Украины, и призывают вести переговоры с сепаратистами. Они побуждают к диалогу с сепаратистами, который ни к чему хорошему не приведет. Будет заморожен конфликт как в Приднестровье, который никогда не будет решен".

Так, добавила она, Украина не соглашается делать это, ведь это не в ее интересах - "вести переговоры с группой, как бы сказали, террористов, что не хотят решить проблему".

Напомним, разведка Соединенных Штатов получила данные о плане России состряпать повод для вторжения в Украину с использованием фейкового видео.

По сценарию, в фейковом видео хотели изобразить "нападение украинских военных на территорию РФ, или на русскоязычное население на Донбассе.

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