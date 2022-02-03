Он также отмечает, что Украина в дипломатическом смысле сейчас в сильнейшей позиции, начиная с 2014 года.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что Россия сейчас проигрывает дипломатично.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире ток-шоу "Право на власть".

Отвечая на вопрос относительно второго раунда переговоров советников глав государств в формате "норманди", и с чем туда поедет украинская делегация, Кулеба отметил: "Сейчас дипломатия работает на всех фронтах, в буквальном смысле. Не только на "нормандском" дипломатическом фронте. Поэтому выделять только одну встречу было бы лишить себя возможности оценить картину в целом, где находится Украина. А объективно, Украина сейчас в сильнейшей позиции, начиная с 2014 года".

По его словам, это проявляется во всем. В частности, в количестве финансовой и военной поддержки Украины.

"Все работают сейчас в такой системе, которую мы называем "сетевая дипломатия", - когда каждый делает, что может. И мы закрутили такое "кружево", что уж действительно Россия чувствует, что дипломатично она этот раунд проигрывает. Потому что она сейчас не достигла никаких стратегических для себя результатов", - подчеркнул министр.

Кулеба добавил, что "в этой широкой картине есть действительно один из ключевых элементов - это "нормандский формат".

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Нормандский формат: что известно

Как сообщал УНИАН, 26 января в Париже состоялась встреча политических советников "нормандской четверки". Длилась она более восьми часов. В ОПУ объяснили причину задержки.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал эту встречу советников лидеров стран "нормандского формата" реанимацией этого формата переговоров.

По результатам встречи было согласовано совместное коммюнике и достигнута договоренность о следующей встрече через две недели в Берлине. Согласованное коммюнике стало первым согласованным с 2019 года документом.