В ведомстве считают неприемлемыми высказывания Зорана Милановича, который фактически поставил под сомнение территориальную целостность Украины.

В Министерстве иностранных дел Украины считают неприемлемыми высказывания президента Хорватии, который заявил, что Крым больше никогда не будет украинской территорией, сообщил представитель МИД Олег Николенко.

"Президент Хорватии Зоран Миланович считает, что Крым больше никогда не будет Украиной. Он также предостерег от противостояния России, которая имеет ядерное оружие. Интересно, смог бы Миланович стать президентом своей страны с такой риторикой в 1990-х годах, когда Хорватия боролась за сохранение своей государственности? Согласились бы его избиратели закрыть глаза на оккупацию части территории их страны? Сомневаюсь. Напомню, что из-за внешней агрессии Хорватия могла потерять треть своих земель. Однако благодаря героической борьбе хорваты смогли защитить независимость своего государства. Мы считаем неприемлемыми высказывания президента Хорватии, который фактически поставил под сомнение территориальную целостность Украины", - отметил он.

Вместе с тем, как отметил Николенко, Украина высоко ценит и благодарна правительству Хорватии и хорватскому народу за огромную поддержку украинцев в борьбе против агрессии России.

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Что сказал Миланович

Накануне президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что Крым никогда не вернется под контроль Украины, поскольку Россия применит ядерное оружие, если начнет проигрывать войну.

По словам хорватского президента, международное сообщество "аннексировало Косово", якобы отобрав его у Сербии. "То же самое касается Крыма. Крым никогда больше не будет Украиной. Это то, что говорят ведущие немецкие генералы", – заявил Миланович.

Оккупация Крыма - как Украина будет возвращать полуостров

Россия захватила Крым в 2014 году, с тех пор Москва превратила украинский полуостров в сплошную военную базу.

24 февраля 2022 года переброшенные в Крым войска РФ участвовали в наступлении на материковый юг Украины. А Черноморский флот РФ регулярно бьет ракетами по украинским городам. Разведка продолжает фиксировать пополнение крымской группировки врага.

После захвата Мелитополя и Мариуполя противнику удалось проложить так называемый "сухопутный" коридор на полуостров, став менее зависимым от мощностей Керченского моста, который уже подвергался неизвестным атакам.

Украина исключает, что пойдет на какие-либо территориальные уступки России по Крыму, так как полуостров служит удобным плацдармом для будущих волн агрессии РФ. По мнению главы военной разведки Кирилла Буданова, Украина вернет Крым комбинированным путем - и силой, и дипломатией.

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