Изображение из материала убрали без всякого упоминания о допущенной ошибке.

Правозащитная организация Human Right Watch опубликовала в своих ежедневных сводках карту Украины без Крыма.

Крым на карте правозащитников был закрашен в сероватый цвет, которым была обозначена Россия.

После упоминания об инциденте в украинском сегменте соцсетей Human Right Watch просто удалила из текста изображение без всяких упоминаний о допущенной ошибке. В кэшированной версии сайта показана история изменений материала.

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Скандалы с участием правозащитных организаций – громкие случаи

Летом 2022 года Amnesty International опубликовала отчет, в котором критиковала украинские войска за якобы размещение техники в жилых кварталах. Отдельно правозащитников обвинили, что те незаконно собирали показания у украинцев, находившихся в фильтрационных лагерях захватчиков.

Сводка правозащитников, которая основывалась преимущественно на заявлениях отдельных жителей прифронтовых сел, вызвала скандал. Украинские официальные лица отметили, что ВСУ не ведет огонь в гражданских кварталах, а вынуждена отражать на них атаки со стороны российских войск. Издание The Times прямо назвало материал AI путинской пропагандой.

Кроме того, омбудсмен по правам человека Лубинец неоднократно обвинял ООН и Красный Крест в том, что организации не отслеживают условия содержания украинских военнопленных в российских лагерях. Это вылилось в трагедию в Еленовской колонии, когда российские войска казнили, по предварительным данным, до полусотни украинских бойцов.

Оккупация Крыма - как Украина будет возвращать полуостров

Россия захватила Крым в 2014 году, с тех пор Москва превратила украинский полуостров в сплошную военную базу.

24 февраля 2022 года переброшенные в Крым войска РФ участвовали в наступлении на материковый юг Украины. А Черноморский флот РФ регулярно бьет ракетами по украинским городам. Разведка продолжает фиксировать пополнение крымской группировки врага.

После захвата Мелитополя и Мариуполя противнику удалось проложить так называемый "сухопутный" коридор на полуостров, став менее зависимым от мощностей Керченского моста, который уже подвергался неизвестным атакам.

Украина исключает, что пойдет на какие-либо территориальные уступки России по Крыму, так как полуостров служит удобным плацдармом для будущих волн агрессии РФ. По мнению главы военной разведки Кирилла Буданова, Украина вернет Крым комбинированным путем - и силой, и дипломатией.

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