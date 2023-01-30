Зоран Миланович / REUTERS

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что Крым никогда не вернется под контроль Украины, поскольку Россия применит ядерное оружие, если начнет проигрывать войну. 

Свое заявление Миланович сделал на встрече со СМИ, в ходе которой сравнил аннексию Крыма с отделением Косово от Сербии.

"Когда вы поймете, что Сербия и Россия – это не одно и то же? Что это, к сожалению, болезненный факт и опасность", – заявил он. 

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По словам хорватского президента, международное сообщество "аннексировало Косово", якобы отобрав его у Сербии. 

"То же самое касается Крыма. Крым никогда больше не будет Украиной. Это то, что говорят ведущие немецкие генералы", – заявил Миланович.

Свое мнение хорватский президент аргументировал тем, что "Россия – опасная страна", обладающая ядерным оружием, поэтому она не отдаст Крым так, как это произошло в случае с Сербией и Косово.

"Вы сравниваете сербов с мировой ядерной сверхдержавой. Безумные эмоции и ненависть подвергают Европу большой опасности. Мы все глубже и глубже погружаемся в конфликт со сверхдержавой. Знаете, что будет, когда они начнут проигрывать войну? Они используют ядерное оружие", - сказал Миланович.

Война в Украине – позиция Хорватии

Хорватский президент Зоран Миланович обладает репутацией пророссийского политика, что подтверждается его заявлениями в адрес РФ и Украины. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину хорватский премьер заявил, что перестал общаться с Милановичем из-за его пророссийской позиции.

При этом Хорватия, как член ЕС, поддержала все европейские санкции против России и начала оказывать Украине гуманитарную помощь.

Осенью президент Миланович заблокировал участие Хорватии в общеевропейской военной миссии по подготовке украинских солдат. Однако правительство страны смогло обойти этот запрет и разрешило обучение украинских военных на хорватской территории.

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