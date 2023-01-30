Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что Крым никогда не вернется под контроль Украины, поскольку Россия применит ядерное оружие, если начнет проигрывать войну.
Свое заявление Миланович сделал на встрече со СМИ, в ходе которой сравнил аннексию Крыма с отделением Косово от Сербии.
"Когда вы поймете, что Сербия и Россия – это не одно и то же? Что это, к сожалению, болезненный факт и опасность", – заявил он.
По словам хорватского президента, международное сообщество "аннексировало Косово", якобы отобрав его у Сербии.
"То же самое касается Крыма. Крым никогда больше не будет Украиной. Это то, что говорят ведущие немецкие генералы", – заявил Миланович.
Свое мнение хорватский президент аргументировал тем, что "Россия – опасная страна", обладающая ядерным оружием, поэтому она не отдаст Крым так, как это произошло в случае с Сербией и Косово.
"Вы сравниваете сербов с мировой ядерной сверхдержавой. Безумные эмоции и ненависть подвергают Европу большой опасности. Мы все глубже и глубже погружаемся в конфликт со сверхдержавой. Знаете, что будет, когда они начнут проигрывать войну? Они используют ядерное оружие", - сказал Миланович.
Война в Украине – позиция Хорватии
Хорватский президент Зоран Миланович обладает репутацией пророссийского политика, что подтверждается его заявлениями в адрес РФ и Украины. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину хорватский премьер заявил, что перестал общаться с Милановичем из-за его пророссийской позиции.
При этом Хорватия, как член ЕС, поддержала все европейские санкции против России и начала оказывать Украине гуманитарную помощь.
Осенью президент Миланович заблокировал участие Хорватии в общеевропейской военной миссии по подготовке украинских солдат. Однако правительство страны смогло обойти этот запрет и разрешило обучение украинских военных на хорватской территории.