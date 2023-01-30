Зоран Миланович уверен, что Россия не отдаст Крым даже при поражении в войне.

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что Крым никогда не вернется под контроль Украины, поскольку Россия применит ядерное оружие, если начнет проигрывать войну.

Свое заявление Миланович сделал на встрече со СМИ, в ходе которой сравнил аннексию Крыма с отделением Косово от Сербии.

"Когда вы поймете, что Сербия и Россия – это не одно и то же? Что это, к сожалению, болезненный факт и опасность", – заявил он.

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По словам хорватского президента, международное сообщество "аннексировало Косово", якобы отобрав его у Сербии.

"То же самое касается Крыма. Крым никогда больше не будет Украиной. Это то, что говорят ведущие немецкие генералы", – заявил Миланович.

Свое мнение хорватский президент аргументировал тем, что "Россия – опасная страна", обладающая ядерным оружием, поэтому она не отдаст Крым так, как это произошло в случае с Сербией и Косово.

"Вы сравниваете сербов с мировой ядерной сверхдержавой. Безумные эмоции и ненависть подвергают Европу большой опасности. Мы все глубже и глубже погружаемся в конфликт со сверхдержавой. Знаете, что будет, когда они начнут проигрывать войну? Они используют ядерное оружие", - сказал Миланович.

Война в Украине – позиция Хорватии

Хорватский президент Зоран Миланович обладает репутацией пророссийского политика, что подтверждается его заявлениями в адрес РФ и Украины. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину хорватский премьер заявил, что перестал общаться с Милановичем из-за его пророссийской позиции.

При этом Хорватия, как член ЕС, поддержала все европейские санкции против России и начала оказывать Украине гуманитарную помощь.

Осенью президент Миланович заблокировал участие Хорватии в общеевропейской военной миссии по подготовке украинских солдат. Однако правительство страны смогло обойти этот запрет и разрешило обучение украинских военных на хорватской территории.

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