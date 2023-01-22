Там заверили, что будут продолжать переговоры с союзниками по НАТО, чтобы способствовать предоставлению Украине лучшего военного оборудования.

Власти Великобритании поддерживают международное соглашение, которое обеспечило бы предоставление Украине танков немецкого производства.

Об этом заявил министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли, пишет Sky News. "Хотел бы видеть украинцев вооруженными такими машинами, как Leopard 2 и артиллерийскими системами, которые предоставили мы и другие страны", - отметил Клеверли.

"Я буду продолжать переговоры с союзниками и друзьями по НАТО, чтобы способствовать предоставлению Украине лучшего военного оборудования, которое поможет ей защититься от жестокого вторжения", - сказал британский министр.

Видео дня

Комментируя действия Германии в отношении помощи Украине, Клеверли сказал, что хотел бы, чтобы "каждый делал все, что может, но каждая страна поддерживает Украину способом, наиболее подходящим для нее".

Германия отказалась предоставить Украине танки Leopard 2

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что западные союзники не пришли к согласию относительно предоставления Украине танков Leopard 2 на встрече на авиабазе Рамштайн 20 января.

Вас также могут заинтересовать новости: