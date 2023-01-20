В Вашингтоне подчеркнули, что попытка Берлина поставить США в безвыходное положение по поставкам американских танков Abrams не сработает.

США "разочарованы" нерешительностью Германии относительно предоставления Украине крайне необходимых ей танков Leopard 2.

Об этом заявил на брифинге высокопоставленный американский чиновник, сообщает Sky News. Он отметил, что США не знают, как будет решен вопрос с танками немецкого производства.

Источник издания сообщил, что Берлин пытался поставить США "в безвыходное положение по поставкам американских танков Abrams, но это не сработает".

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"США не дадут Украине дорогие, сложные в обслуживании танки, которые, по мнению чиновников администрации Байдена, не нужны украинцам для достижения их целей, лишь для того, чтобы дать другой стране прикрытие для своих собственных внутренних решений", - добавили собеседники издания.

Чиновник на брифинге сказал, что министр обороны Ллойд Остин и генерал Марк Милли не верят, что Abrams "принесут чистую пользу украинцам, учитывая сложность их эксплуатации и обслуживания". Остин и Милли подчеркнули, что США "не уклоняются" от предоставления собственных танков из-за опасений о якобы возможной эскалации.

Предоставление танков Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее канцлер Германии Олаф Шольц в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом выразил позицию, что Германия может согласиться на передачу Украине танков Leopard 2. Однако Берлин хочет, чтобы Вашингтон сначала передал Abrams.

Впрочем, новый министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что поставка Украине немецких танков Leopard 2 не должна быть привязана к передаче Соединенными Штатами американских танков M1 Abrams.

Тем временем зампредставителя Пентагона Сабрина Сингх объяснила, почему США не передают Украине танки M1 Abrams. По ее словам, на сегодня предоставление нашей стране этого вооружения "просто не имеет смысла". Также она прокомментировала заявление немецкой стороны о том, что Германия не будет предоставлять Украине танки, пока этого не сделают США.

Сегодня, 20 января, во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-8") западные союзники не смогли единогласно принять решение о передаче Киеву танков Leopard 2. Также министр обороны Германии Борис Писториус признался, что не знает, разрешит ли его страна полякам передавать Leopard 2 Киеву. Это решение примет канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Министр обороны США Ллойд Остин призвал участников заседания "Рамштайн-8" не замедлять темпы поддержки Украины. Он заявил, что Россия осуществляет перегруппировку, вербовку и пытается переоснащать свои войска.

В то же время Остин после заседания заявил об отсутствии решения по предоставлению Украине немецких основных боевых танков Leopard и американских танков M1 Abrams. При этом министр обороны США отметил, что сейчас внимание сосредоточено на том, чтобы обеспечить Украину такими возможностями, которые ей необходимы для успеха прямо сейчас.

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