Президент США заверил, что ВСУ получат необходимое вооружение.

Украина получит всю необходимую военную помощь для победы над российскими оккупантами.

Так президент США Джо Байден Байден ответил на вопрос о предоставлении Украине танков Leopard 2 Германией и другими странами, передает Голос Америки. "Украина получит всю необходимую помощь", - сказал Байден.

Напомним, 20 января по итогам встречи на авиабазе Рамштайн было объявлено, что Германия не предоставит Украине танки Leopard 2. Комментируя это решение, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Германии не будут выкручивать руки и подталкивать или уговаривать. США ожидают, что власти Германии сами примут решение.

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Почему Германия отказалась предоставить Украине Leopard 2

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что западные союзники не смогли принять решение о передаче танков Leopard 2 Киеву. Он уверил, что его страна не блокирует это решение, продолжаются дискуссии.

Писториус дал понять, что Германия проверяет возможности своей промышленности и склады Бундесвера, чтобы немедленно отправить танки в Украину сразу после принятия решения.

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