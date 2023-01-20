Участники акции требовали от канцлера Олафа Шольца предоставить Киеву танки.

Украинцы, живущие в Берлине, 20 января вышли на митинг. Участники акции требовали от правительства канцлера Олафа Шольца передать Вооруженным силам Украины танки Leopard 2.

Согласно сообщению проекта NOËL в Twitter, митинг с участием украинцев и немцев собрался возле здания правительства в столице Германии.

Отмечается, что многие участники акции пришли с украинскими флагами. Кроме того, в толпе заметили плакаты с надписью "Освободите леопардов". Таким образом, люди требует от Шольца передать Украине необходимое вооружение, в частности танки Leopard 2.

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"Несколько тысяч протестующих собрались под зданием Бундестага в Берлине против задержки правительством Германии поставок Украине танков Leopard", - говорится в сообщении.

Заседание "Раймштайн-8" - что известно

20 января, во время заседания контактной группы по вопросам обороны Украины западные союзники не смогли принять решение о передаче ВСУ танков Leopard 2. Принятие решений по этому вопросу тормозит канцлер Германии Олаф Шольц, ведь именно он должен дать разрешение, так как Leopard - немецкие боевые машины.

При этом глва минобороны США Ллойд Остин призвал участников "Рамштайн-8" не замедлять темпы поддержки Украины. По его словам, Москва проводит перегруппировку, вербовку и пытается переоснастить свои войска.

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на заседании "Рамштайн-8" объявили о значительном новом пакете "боевых возможностей" для Украины. В то же время Остин указал на отсутствие решения по передаче Киеву танков Leopard и американских танков M1 Abrams.

Кроме того, президент Владимир Зеленский впервые обратился к участникам "Рамштайн" и призвал их не терять времени, а предоставить Украине самолеты F-16 и дальнобойные ракеты.

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