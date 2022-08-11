Подготовлен проект с поправками в закон о гражданстве.

Литовские депутаты подготовили проект поправок к закону о гражданстве. Он предполагает возможность лишать паспорта иностранцев, которые получили документ в исключительном порядке и поддерживают войну России против Украины.

Соответствующая информация стала известна из публикации издания Delfi.

С инициативой выступили депутаты Даля Асанавичюте, Стасис Шедбарас и Андрюс Вишняускас. Согласно проекту, гражданства смогут лишать жителей, которые своими действиями угрожают национальной безопасности и интересам Литвы или поддерживают враждебно настроенное к Литве и ее союзникам государство. Это в первую очередь касается тех, кто поддерживает войну России против Украины.

"Есть 6 случаев лишения гражданства Литвы, однако нет такого, который предусматривал бы механизм лишения гражданства человека, гражданина другой страны, получившего литовское гражданство в порядке исключения, если он поддерживает агрессоров и так представляет угрозу для Литвы, региона и союзников", — сказано в пояснительной записке к проекту.

Поводом для внесения поправок в закон о гражданстве стало выступление фигуристки Маргариты Дробязко, которая получила литовский паспорт в порядке исключения, и ее мужа Повиласа Ванагаса на шоу в Сочи. Мероприятие организовала жена пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова — Татьяна Навка. Из-за этого глава Литвы Гитанас Науседа лишил супругов державной награды.

Напомним, на прошлой неделе россиянку в Эстонии возмутили выплаты украинским беженцам. За свои высказывания она поплатилась работой и была депортирована в РФ.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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