Выданный захватчиками паспорт не считается полноценным документом и не дает никаких гарантий.

Россия на временно оккупированных территориях выдает паспорта по упрощенной процедуре. Полученные украинцами документы не дают владельцам такие же права, которые есть у россиян.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

"Россия пытается как можно быстрее паспортизовать население Херсонской области и Запорожья, однако, оказывается, даже на территории страны-агрессора этот "паспорт" не считается полноценным документом", - отметили в ведомстве.

Паспорта на оккупированной территории выдаются по упрощенной процедуре и не дают никаких гарантий:

нельзя оформить и получать социальные выплаты;

нельзя оформить и получать пенсию;

нет прописки;

не предусмотрены выплаты в случае гибели вследствие принудительной мобилизации.

Отмечается, что фейковые документы жителям захваченных регионов выдают лишь для участия в голосовании на так называемых "референдумах" с выбором "правильного" кандидата.

Как ранее сообщал УНИАН, оккупанты провалили паспортизацию населения на захваченных территориях Украины. Несмотря на угрозы и обещания выплат, гражданство страны-агрессора получили около 1% взрослого населения.

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