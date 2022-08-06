Попутно гражданка РФ нахамила экс-президенту и похвасталась своими налоговыми махинациями.

Россиянка Юлия Кузнецова публично возмутилась выплатам, которые украинские беженцы получают в Эстонии. Попутно она рассказала о своих налоговых махинациях и нахамила экс-президенту государства. В результате женщина лишилась работы и будет депортирована с Эстонии.

Скандал разворачивался в социальной сети Twitter.

Сначала Кузнецова рассказала, что зарегистрирована в качестве предпринимателя в Грузии, живет в Эстонии, а работает на компанию из США, но сама из России. Далее она возмутилась выплатам для украинцев.

"Сравнивать беженцев и квалифицированную рабочую силу, которая нужна стране и принесет доход в виде налогов — ну такое", — написала Кузнецова.

Затем россиянка заявила, мол, в Эстонии 60% налог на малый бизнес. Так зачем ей регистрировать свое дело в стране, где 60% ее дохода "потратят на украинских беженцев".

На сообщения Кузнецовой отреагировал бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес. Россиянка подумала, что это кто-то прикидывается экс-главой государства и нахамила ему. В ответе Ильвес посоветовал женщине перестать ухудшать ситуацию.

Когда скандал получил широкую огласку, Кузнецова написала: "Из-за твиттера увольняют. Я буду первым случаем депортации". После этого женщина закрыла свою страницу.

Напомним, ранее россиянки возмутились, что в Турции им устроили допрос на границе. А одна из украинок заявила девушкам: "Ваши солдаты убивают наших".

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

Вас также могут заинтересовать новости: