Встреча Байдена и Путина в последний раз прошла в июне в Женеве.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков оценил вероятность встречи Владимира Путина и американского главы Джо Байдена.

Об этом шла речь 20 октября в разговоре с журналистами.

Песков заявил, что встреча президентов до конца 2021 года "вполне реальна".

"Во время недавней встречи Ушакова с Нуланд обсуждались различные варианты, были достигнуты определенные понимания. После того, как они будут конкретизированы по форматам и срокам, мы вас проинформируем. В том или ином формате вполне реальна... мы вас проинформируем", – ограничился Песков коротким ответом.

Читайте такжеВ Вашингтоне ФБР проводит рейд в доме миллиардера и соратника ПутинаБайден виделся с Путиным в июне в Женеве. Тогда стороны обсуждали коронавирус, климат, политические преследования в РФ и вооруженную агрессию России на Донбассе, а также оккупацию Крыма.

После встречи Путин обвинил Киев в нежелании реализовывать "Минские соглашения", а также утверждал, что тема вступления Украины в НАТО "детально не затрагивалась".

В совместном заявлении по результатам саммита стороны договорились запустить двусторонний диалог по вопросам стратегической стабильности.

В октябре заместитель Госдепа США Виктория Нуланд находилась в Москве с официальным визитом. Тогда Россия рассказала об отсутствии прогресса на переговорах с чиновницей.

Сама Нуланд заявила: "Мы провели продуктивные переговоры с Дмитрием Козаком насчет наших общих интересов, что делятся также Украиной, Францией и Германией и касаются полного выполнения Минских соглашений и восстановления мира, стабильности и украинского суверенитета в Донбассе".

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Автор: Яна Ставская