Фактически это единственное соглашение, к которому пришли президенты

Президенты США и Российской Федерации в ходе переговоров в Женеве пришли к соглашению. Владимир Путин и Джо Байден договорились запустить двусторонний диалог по вопросам стратегической стабильности.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В соглашении указано, что даже в тяжелые периоды стороны могут договориться.

"Способны добиваться прогресса в реализации совместных целей по обеспечению предсказуемости в стратегической сфере, снижению рисков вооруженных конфликтов и угрозы ядерной войны", - указано в документе.

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При этом он указал, что продление Договора о стратегических наступательных вооружениях является доказательством приверженности контролю над ядерными вооружениями.

"Сегодня мы подтверждаем приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана", - указано в заявлении.

Для достижения поставленных целей США и РФ запустят двухсторонний диалог.

По данным СМИ, это единственное официальное соглашение, к которому пришли Байден и Путин.

Встреча Байдена и Путина: итоги

Российский президент Владимир Путин первым выступил по поводу результатов встречи с американским главой Джо Байденом в Женеве. По его словам, тема Украины "подробно не затрагивалась" и отметил, что тема вступления Киева в НАТО "затрагивалась мазком", потому там "нечего обсуждать".

При этом он обвинил Украину в нежелании реализовывать "Минские соглашения".

Также он пожаловался, что на Западе называют российскую политику "непредсказуемой", тогда как США сами ведут себя непредсказуемо.

Помимо этого, стороны договорились вернуть своих послов.

Кроме того, Путин отличился странным заявлением по поводу ареста Алексея Навального. По словам президента РФ, оппозиционер якобы специально вернулся в Россию после лечения в Германии, чтобы его арестовали.

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Автор: Анастасия Горбачева