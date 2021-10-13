Замгоссекретаря США встретилась с замглавы администрации Путина и обсудила с ним ситуацию на Донбассе и Минские соглашения.

На переговорах в России заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд обсудила Минские соглашения и восстановление мира на Донбассе.

Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь посольства США в Москве Джейсон Ребхольц.

Дипломат назвал продуктивной встречу Нуланд с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком, которая состоялась 13 октября в Москве.

Читайте такжеВ Кремле не исключают встречи Козака с Нуланд для обсуждения вопроса Украины"Мы провели продуктивные переговоры с Дмитрием Козаком по поводу наших общих интересов, разделяемых также Украиной, Францией и Германией и касающихся полного выполнения минских соглашений и восстановления мира, стабильности и украинского суверенитета в Донбассе", - приводит Ребхольц слова Нуланд в Москве Джейсон Ребхольц в своем Twitter.

Визит Нуланд в Москву

Виктория Нуланд прибыла в Россию с трехдневным визитом 11 октября. Во вторник она встретилась с замглавы МИД России Сергеем Рябковым, на переговорах также присутствовал замминистра обороны РФ Александр Фомин.

Как уже сообщал УНИАН, ранее бывший посол США в Украине Джон Хербст рассказал, что вынудит Путина убрать российские войска с Донбасса.

Автор: Станислав Кожемякин