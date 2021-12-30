Байдену и Путину предстоит "многое" обсудить, отметил спикер главы РФ.

В Кремле пояснили цель разговора президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена и главы Российской Федерации Владимира Путина 30 декабря.

Цель беседы Байдена и Путина раскрыл журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

"Цель разговора очень понятная – продолжить обсуждение тех вопросов, которые были на повестке дня достаточно недавнего разговора по видеоконференцсвязи... И плюс к этому, обсуждение ряда актуальных вопросов, связанных с теми переговорами, которые 10-11-12 (января – Ред.) будут происходить", – сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что инициатива проведения беседы 30 декабря исходила от Путина.

Он отметил, что новые телефонные переговоры не могут привести к отмене консультаций двух стран по безопасности и стратегической стабильности 10 января.

Комментируя возросшую интенсивность контактов РФ и США, Песков подчеркнул, что вынесенные на повестку дня предстоящего телефонного разговора лидеров вопросы являются "очень сложной субстанцией".

Читайте такжеВ Кремле считают "вопросом жизни и смерти" присутствие НАТО в Украине"С момента прошлого разговора российская сторона, как и было обещано президентом Путиным, сформулировала свою позицию, которая была изложена в проекте двух документов, которые были доведены до сведения Вашингтона и ряда европейских столиц", – напомнил он.

По словам представителя Кремля, именно поэтому, "с точки зрения президента Путина, назрела необходимость в еще одном телефонном разговоре, который предварял бы начало переговоров (по безопасности и стратегической стабильности – Ред.)".

Песков также добавил, что Путину и Байдену предстоит обсудить "многое". "Любые переговоры ведутся с одной-единственной целью – достичь компромисса с учетом принципиальных позиций друг друга", – сказал он.

Разговор президентов России и США пройдет по телефону, он не предполагает открытой части. "В этот раз речь идет о телефонном разговоре, об обычном телефонном разговоре. Соответственно, никакой публичной части там нет", – пояснил Песков.

Ранее стало известно, Джо Байден и Владимир Путин 30 декабря проведут телефонный разговор, он запланирован на 22:30 по киевскому времени.

Байден и Путин общались 7 декабря с помощью закрытого канала видеосвязи. Во время разговора Байден предупредил президента РФ о решительных экономических и других мерах в случае усиления военной активности на границе с Украиной.

После переговоров советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Байден отказался идти на уступки Путину в вопросе перспективы вступления Украины в НАТО.

Также Салливан заявил, что США окажут Украине дополнительную оборонную помощь.

8 декабря Байден заявил, что не рассматривает возможность отправки в Украину американских войск в одностороннем порядке.

9 декабря состоялся телефонный разговор Байдена и президента Украины Владимира Зеленского. Байден поддержал принцип "не согласовывать никаких решений и не проводить обсуждений об Украине без участия самой Украины".

17 декабря РФ предложила НАТО отказаться от принятия Украины и "от ведения любой военной деятельности" на ее территории. Также Россия предложила США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

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