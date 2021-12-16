В вопросе возможного общения между Путиным и Зеленским пока нет ясности, поделился спикер президента РФ.

Президент Российской Федерации Владимир Путин открыт для диалога с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Российская сторона заинтересована в таком диалоге, приводит ТАСС слова пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова.

По его словам, пока нет ясности в вопросе возможного общения Путина и Зеленского.

"Но президент Путин остается открытым для диалога, и мы заинтересованы в диалоге", – заявил спикер.

Читайте такжеЗеленский "создал бы для Путина много дискомфорта" во время встречи – КулебаПесков подчеркнул, что любой диалог должен быть понятен, подготовлен и ориентирован на достижение конкретного результата.

Напомним, в конце апреля текущего года Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину встретиться в любой точке Донбасса, в которой идут боевые действий, и обсудить войну.

Российская сторона, в свою очередь, пригласила президента Украины в Москву.

Агрессия России против Украины – короткая справка УНИАН

Весной 2014 года РФ захватила украинский Крым и начала расшатывать ситуацию на части востока нашей страны. На части Донбасса РФ поддержала боевиков, которые создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР". На часть Донбасса также вторглись войска России.

Власти РФ не признают, что пошли на вторжение в Украину и называют войну на Донбассе "внутриукраинским конфликтом". Российские власти утверждают, что РФ только посредник в "урегулировании" конфликта.

Переговоры по Донбассу вели в "минском" (Украина, Россия, ОБСЕ) и "нормандском" форматах (украинское государство, РФ, Германия и Франция).

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Автор: Екатерина Присяжнюк