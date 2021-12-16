Президент Российской Федерации Владимир Путин открыт для диалога с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Российская сторона заинтересована в таком диалоге, приводит ТАСС слова пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова.
По его словам, пока нет ясности в вопросе возможного общения Путина и Зеленского.
"Но президент Путин остается открытым для диалога, и мы заинтересованы в диалоге", – заявил спикер.
Читайте такжеЗеленский "создал бы для Путина много дискомфорта" во время встречи – КулебаПесков подчеркнул, что любой диалог должен быть понятен, подготовлен и ориентирован на достижение конкретного результата.
Напомним, в конце апреля текущего года Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину встретиться в любой точке Донбасса, в которой идут боевые действий, и обсудить войну.
Российская сторона, в свою очередь, пригласила президента Украины в Москву.
Агрессия России против Украины – короткая справка УНИАН
Весной 2014 года РФ захватила украинский Крым и начала расшатывать ситуацию на части востока нашей страны. На части Донбасса РФ поддержала боевиков, которые создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР". На часть Донбасса также вторглись войска России.
Власти РФ не признают, что пошли на вторжение в Украину и называют войну на Донбассе "внутриукраинским конфликтом". Российские власти утверждают, что РФ только посредник в "урегулировании" конфликта.
Переговоры по Донбассу вели в "минском" (Украина, Россия, ОБСЕ) и "нормандском" форматах (украинское государство, РФ, Германия и Франция).