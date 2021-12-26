Дмитрий Песков заявил, что Россию специально обвиняют в агресии.

Спикер президента Российской Федерации Дмитрий Песков отличился новым странным заявлением. Якобы РФ никогда ни на кого первой не нападала.

Об этом сообщает российское издание "РИА Новости".

По его словам, Россию специально обвиняют в агрессии, чтобы разместить возле границы силы НАТО.

"Россия первой никогда ни на кого не нападала", - заявил Песков.

Читайте такжеПапа Римский призвал не допустить распространения "метастаз конфликта" в УкраинеПри этом он считает опасными заявление Запада о помощи Украине.

Агрессия РФ в отношении Украины - последние заявления

1 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что хочет получить от Запада гарантии невступления Украины в НАТО.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, что Джо Байден во время переговоров с Владимиром Путиным, которые состоялись 7 декабря, отказался идти на уступки в вопросе перспектив вступления Украины в НАТО.

16 декабря генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не пойдет на уступки России в вопросе приближения Украины к членству в Альянсе. По его словам, Украина имеет право на защиту и вместе с НАТО будет определять вопрос членства в Альянсе.

17 декабря РФ предложила Организации Североатлантического договора (НАТО) отказаться от принятия Украины в НАТО и "от ведения любой военной деятельности на территории Украины". Также Россия предложила США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

Читайте такжеЭкс-депутат Госдумы РФ сказал, чем сегодня опасен Путин23 декабря Столтенберг заявил, что Альянс никогда не обещал не принимать новых членов с востока Европы.

Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что в начале 2022 года представители РФ и США обсудят в Женеве вопросы безопасности в Европе.

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