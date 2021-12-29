Разговор Байдена и Путина, который запланирован на 22: 30 по киевскому времени, станет вторым непосредственным разговором лидеров США и РФ в декабре.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден и президент Российской Федерации Владимир Путин 30 декабря проведут телефонный разговор.

Как сообщает телеканал CNN, об этом сообщила пресс-секретарь Совета национальной безопасности при Белом доме Эмили Хорн.

В частности, лидеры США и РФ проведут разговор в четверг с целью обсуждения ряда тем, в том числе будущего дипломатического взаимодействия с Россией.

Байден согласился с просьбой Путина провести разговор, поскольку президент США считает, что когда дело касается России, ничего не может заменить прямой диалог между лидерами государств.

Читайте также"Посмотрим": Байден прокомментировал возможную встречу с Путиным 10 января

Хорн отметила, что "администрация Байдена продолжает принимать участие в широкой дипломатии с нашими европейскими союзниками и партнерами, проводя консультации и координацию в отношении общего подхода в ответ на военное наращивание Россией на границе с Украиной".

Она добавила, что Байден говорил с лидерами стран Европы, а чиновники его администрации принимали участие в многосторонних переговорах с НАТО, ОБСЕ и Евросоюзом. Также американские чиновники провели многочисленные консультации с представителями стран Восточной Европы на двусторонней основе и в формате "Бухарестской девятки", а также с Украиной.

Байден планирует предварительно рассмотреть состояние дел предстоящих двусторонних переговоров между США и РФ, которые должны состояться 10 января, а также обсудить встречи НАТО и РФ и на полях ОБСЕ, которые запланированы на 12 и 13 января соответственно.

Разговор Байдена и Путина, которая запланирован на 22:30 по киевскому времени, станет вторым непосредственным разговором лидеров США и РФ в декабре, поскольку Соединенные Штаты продолжают давить на Россию с целью уменьшить численность ее огромного военного присутствия у границ Украины.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря с помощью закрытого канала видеосвязи состоялись переговоры президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина. Во время разговора Байден предупредил президента РФ о решительных экономических и других мерах в случае усиления военной активности на границе с Украиной.

После переговоров советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Байден отказался идти на уступки Путину в вопросе перспективы вступления Украины в НАТО.

Также Салливан заявил, что США окажут Украине дополнительную оборонную помощь.

В то же время, 8 декабря президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что не рассматривает возможность отправки в Украину американских войск в одностороннем порядке.

9 декабря состоялся телефонный разговор Байдена и Зеленского. Байден поддержал принцип "не согласовывать никаких решений и не проводить обсуждений об Украине без участия самой Украины".

17 декабря РФ предложила НАТО отказаться от принятия Украины и "от ведения любой военной деятельности" на ее территории. Также Россия предложила США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.