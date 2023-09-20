Президент РФ Владимир Путин планирует провести телефонный разговор с премьером Армении Николом Пашиняном.

Пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков на брифинге вдруг признал, что события в Карабахе - это действия Азербайджанской Республики у себя на территории.

Как пишут росСМИ, РФ продолжает поддерживать контакты и с Азербайджаном, и с "армянами в Карабахе", а Армению Песков вообще назвал важным союзником и партнером РФ.

Отмечается, что российские "миротворцы" якобы круглосуточно проводят "эвакуацию мирного населения". Кроме того, президент РФ Владимир Путин планирует пообщаться с премьером Армении Николом Пашиняном. Их телефонный разговор пока согласовывается. В то же время с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Путин пока говорить не планирует.

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В Кремле не знают условий капитуляции Карабаха и прекращения огня. Вероятно, это свидетельствует о том, что все переговоры осуществлялись без участия РФ.

Ситуация в Карабахе - подробности

Как ранее сообщал УНИАН, в мае Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга. При этом Армения была готова признать Карабах частью Азербайджана.

Однако уже 19 сентября в Карабахе ситуация несколько обострилась. Минобороны Азербайджана объявило о начале уничтожения позиций военных Армении.

Пашинян заявил, что Армения не будет начинать военные действия с Азербайджаном.

Позже бывший лидер РФ Дмитрий Медведев намекнул, что РФ не поможет Пашиняну с Карабахом "из-за его действий".

Уже через сутки после начала операции, формирования Вооруженных сил Армении, расположенные в Карабахском регионе Азербайджана, сложили оружие и сдались.

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