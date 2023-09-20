По его словам, РФ не является партнером для любой страны.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Россия не будет воевать в Карабахе, где Азербайджан проводит антитеррористические мероприятия, и сдаст Армению.

"Россия сдаст Армению, она не будет там воевать. Она не является вообще каким-либо партнером для любой страны. Россия оставит Армению один на один", - сказал Данилов в интервью Украинской правде.

По словам секретаря СНБО, страны Центральной Азии, имеющие отношения с РФ, должны понять, что она "бросает своих союзников и не выполняет обязательства". Он добавил, что именно слабость России стала толчком для Азербайджана начать активные боевые действия.

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"Она обещала армянам помогать в этом вопросе. Азербайджан понимает, что Россия сейчас завязана на войне против Украины, поэтому она никакое сопротивление оказывать не может", – пояснил Данилов.

Ситуация в Карабахе - подробности

Как ранее сообщал УНИАН, Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга. При этом Армения была готова признать Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения.

19 сентября в Карабахе армия Азербайджана начала уничтожать позиции военных Армении.

В тот же день премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения не намерена начинать военные действия с Азербайджаном.

Позже бывший лидер РФ Дмитрий Медведев намекнул, что РФ не поможет Пашиняну с Карабахом "из-за его поступков".

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