Никол Пашинян заявил о возможном выходе Армении из ОДКБ.

Армения готова признать Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

"86 600 квадратных км территории Азербайджана включают Карабах. Если мы правильно понимаем друг друга, то Армения признает территориальную целостность Азербайджана в названных пределах, а Баку - территориальную целостность Армении в 29 800 кв. км", - сказал Пашинян, сообщает The Moscow Times.

Вопросы прав и безопасности армян Карабаха он призвал обсудить в формате переговоров Баку - Степанакерт. При этом Ереван и Баку продолжат интенсивные переговоры вокруг соглашения о мире.

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"Надеемся по возможности быстро достичь согласия вокруг текста мирного соглашения и подписать его", - сказал Пашинян.

Также Пашинян заявил о возможном выходе из ОДКБ.

"Если Армения де-юре примет решение о выходе из ОДКБ, то это произойдет после того, как Армения зафиксирует, что ОДКБ ушла из Армении. Такая повестка существует, если ОДКБ станет недействующей организацией. Тогда мы должны будем сами решать свои вопросы безопасности", - добавил он.

Заявления Пашиняна о Карабахе

Ранее премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что Армения сможет получить стабильный мир с соседями, если откажется от претензий на Карабах и согласится на границы Армянской ССР.