Президент Азербайджана Алиев сообщил, что у его страны нет территориальных претензий к Армении.

Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Как утверждает Пашинян, его страна готова разблокировать все транспортные и экономические коридоры. Кроме того, Армения выразилась о намерении открыть региональные коммуникации в рамках суверенитета стран.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что у Азербайджана нет территориальных претензий к Армении.

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Алиев также отметил, что возможность выхода на мирное соглашение Баку и Еревана есть, "тем более, что Армения официально признала Карабах частью Азербайджана".

"Прозвучало обвинение в том, что мы имеем территориальные претензии в Армении, так хочу сказать, что таких претензий у нас нет", - добавил он.

Кофликт между Арменией и Азербайджаном - заявления о мире

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна сможет получить стабильный мир с соседями, если откажется от претензий на Карабах и согласится на границы Армянской ССР.

Также он сказал, что Армения готова признать Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения. Вопросы прав и безопасности армян Карабаха он призвал обсудить в формате переговоров Баку - Степанакерт. При этом Ереван и Баку продолжат интенсивные переговоры вокруг соглашения о мире.