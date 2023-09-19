Азербайджан тем временем требует вывода войск Армении из Карабаха.

Армения не намерена начинать военные действия с Азербайджаном из-за ситуации в Карабахе.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Армения не участвует в военных действиях. Сейчас мы не будем предпринимать никаких необдуманных действий", - заявил он.

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Пашинян также отметил, что "из разных мест" звучат призывы к перевороту.

"Армянское государство в этих условиях должно реагировать в рамках законодательства. Нельзя давать возможность отдельным политическим силам, людям ставить под удар государственность Армении", - заявил он во время прямого эфира в соцсетях.

Пашинян созвал экстренное заседание Совбеза Армении, на котором заявил, что Россия не предупредила Ереван о начале боевых действий в Карабахе.

Азербайджан тем временем требует вывода войск Армении из Карабаха – об этом заявляет Министерство иностранных дел страны 19 сентября.

"Единственным путем достижения мира и стабильности в регионе является безусловный и полный вывод армянских вооруженных сил из Карабахского региона Азербайджана и роспуск так называемого режима", – говорится в заявлении ведомства.

Ситуация в Карабахе - подробности

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга. Премьер-министр Армении заявил, что его страна готова разблокировать все транспортные и экономические коридоры.

19 сентября в Карабахе возобновились боевые действия. Минобороны Азербайджана заявило, что уничтожаются позиции военных Армении.

В мае Армения была готова признать Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения.

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